Agrofitness. Dat woord viel laatst op een bijeenkomst van Herenboeren Goes. Herenboeren is een groep van tweehonderd huishoudens die samen een boer een eerlijk loon betalen in ruil voor het voedsel dat hij op twintig hectare grond biologisch teelt. De bijeenkomst moest vanwege de enorme belangstelling uitwijken naar een grotere locatie en dat stemde mij hoopvol. Ook in Zeeland zijn er mensen die mee willen werken aan een ander, natuurinclusief en lokaal voedselsysteem.

Maar het gaat dus om dat meewerken. Want dat moet je letterlijk nemen. De herenboeren leggen een bedrag in om te kunnen starten en betalen wekelijks contributie voor hun tas groenten, maar moeten ook de handjes uit de mouwen steken en helpen bij het zaaien, wieden en ..