Het mysterie van Vincent van Gogh’s olijfbomen

Olijfbomen hebben een geheimzinnige bekoring. Steeds vaker zie je ze ook in Nederland. Hoe dikker, hoe mooier. Knoestig-gewrongen, gegroefd en doorleefd. ‘Knorrig gestamd’, zo prijst een kweker ze aan. De olijfolie die wij thuis gebruiken, komt rechtstreeks van een kleine boomgaard in Griekenland. Op een of andere manier is het prettig dat onze olie is te herleiden tot concreet aanwijsbare olijfbomen. Ooit volg ik het spoor terug en zoek ze op, het kan niet altijd van één kant komen. In Nederland staan deze bomen vaak in krappe plantenbakken, wat een gesmoorde, onvrije indruk wekt en het verlangen de stam aan te raken, als troost. Terwijl het natuurlijk andersom is: die bomen troosten óns.

