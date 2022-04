Een stad of dorp moet de zoveelste fastfoodketen kunnen weren

Welke prikkelende kop boven deze column zou het beste werken om de ernst van die andere pandemie op het netvlies te krijgen? Ik heb het over de vierde doodsoorzaak wereldwijd. Een sluipmoordenaar die onze samenleving steeds meer in haar greep krijgt. Waar we allemaal gemakkelijk iets aan zouden kunnen doen, maar het toch nalaten. Ik heb het over ‘fysieke inactiviteit’ ofwel niet of te weinig bewegen. Onze grootste vijand. Want hoewel tachtig procent van de Nederlanders gezondheid als belangrijkste voorwaarde beschouwt voor goed leven, komen we toch niet massaal in beweging. Prof. dr. Erik Scherder vertelt het ons al jaren, op zijn kenmerkende laagdrempelige en energieke wijze. Je moet van hem wel een ‘tjakka-gevoel’ krijgen. Maar hoe kan..

