Stoppen met nadenken hoeft niet, maar stem ook eens af op uw intuïtie

Wie op deze plaats Anton de Wit opvolgt, weet: de lat ligt hoog. Gelukkig herinnerde ik me tijdig – dat wil zeggen, ruim voordat ik sprongetjes begon te maken om te zien of ik er met mijn vingertoppen misschien bij kon komen – dat ieder mens zijn eigen standaard stelt, ook in columns. Een geruststellende gedachte, met als bijkomend voordeel dat ik evenveel gelijk zal hebben als Anton, zelfs als ik totaal andere dingen zou gaan beweren dan hij.

Wat mag u van mij verwachten? Mijn leven en werk zijn geïnspireerd door de Regel voor Monniken, geschreven door de heilige Benedictus. Een vlo ben ik in de traditie, maar een gelukkige vlo..