Hoe ik me oefen in gelovige onbevangenheid in de geest van Pasen

Ik herinner mij nog de schok toen ik op een zondag in een gereformeerde kerk kwam en daar geen enkele vrouw met een hoedje op te bekennen was. Noem me gerust een tikkeltje naïef, conservatief of wereldvreemd, maar zo beleefde ik dat vanuit mijn toenmalige wereldbeeld. Wist ik veel dat me vele schokken en schokjes op en rond het kerkelijke erf te wachten stonden.

Het gezin dat uit Het Boek las na het eten, terwijl wij uit de klassieke Statenvertaling lazen. De kerk waar rode liedboeken lagen, terwijl wij enkel uit de psalmberijming van 1773 zongen. De predikant met een stola in liturgische kleur, terwijl we alleen dominees in zwarte toga gewend waren. Die keer dat ik zelf met een vale spijkerbroek naar de kerk ging, terwijl ..