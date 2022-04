Medische crowdfunding schuurt met een eerlijke verdeling van middelen

‘Goedemorgen Mevr Wiskerke. Een hulpvraag.’ Ik kreeg het bericht publiekelijk, via Twitter, met een oproep de hulpvraag verder te verspreiden: ‘Ons zoontje N. heeft een zeldzaam gendefect. Dit wordt onderzocht in Amerika bij de NIH. Zou u onderstaande actie willen delen. Alvast bedankt. Vriendelijke groet.’

Dit is medische crowdfunding: acties om geld binnen te halen voor een dure medische behandeling. Vaak gaat het om behandelingen die in Nederland om een goede reden niet aangeboden en bekostigd worden: omdat ze niet helpen bijvoorbeeld. Maar rationele argumenten smelten weg bij verdrietige verhalen over ernstige ziekten. En het kan toch zijn dat er in het buitenland voor N. echt wat te halen valt op medisch gebied? De Nederlandse medisc..