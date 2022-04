Tot vertroosting van de slager zij opgemerkt dat het woord ‘slager’ vanouds niet op zijn vak slaat

Poetins nieuwe bevelhebber in Oekraïne, generaal Aleksandr Dvornikov, wordt ‘de slager van Syrië’ genoemd. Ach, daar is-ie weer. Toen president Joe Biden twee weken geleden Poetin zelf een ‘slager’ noemde, kwam een beoefenaar van dat ambacht - volkomen terecht natuurlijk - in deze krant in het geweer. ‘Vele jaren heb ik het mooie vak van zelfslachtende slager met liefde en passie uitgeoefend (…) Laten we samen wat meer eerbied en waardering hebben voor onze ambachten en handwerkslieden.’

Tot zijn vertroosting zij opgemerkt dat het woord ‘slager’ vanouds niet op zijn vak slaat. Het betekent ‘iemand die slaat’. Zo staat het in de Statenvertaling van de Bijbel in Numeri 25: als iemand een ander uit vijandschap met zijn hand zo slaat dat hij ..