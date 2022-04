Necrologieën leren je hoe je kunt leven

Joan Didion, Lucinda Riley, de eigenaar van het bekende ijswinkeltje in mijn stad, Desmond Tutu, mijn leraar Nederlands, Anne van der Meiden en mijn favoriete schrijver van necrologieën Jim Sheeler ... deze mensen zijn het afgelopen jaar overleden en ik las een samenvatting van hun leven die me van de sokken blies. Mijn obsessie met necrologieën is nog niet zo lang geleden van een schaamhobby in een bron van inspiratie veranderd. En tja, eerlijk is eerlijk, dat komt ook omdat ik merk dat ik niet de enige ben die deze miniatuurtjes van mensenlevens op waarde schat. In mijn vakgebied maar ook daarbuiten. Waarom? Ze gaan niet over de dood maar vertellen ons wat leven is en daar hebben we grote behoefte aan.

Sinds Jim Sheeler de Pulitzer-prij..