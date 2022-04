Met meer snelheid dan normaal navigeer ik door de Ramadan

Ramadan is nu tien dagen onderweg en ik geniet van de rustige momenten in het verkeer tijdens deze vastenmaand. Als ik naar de andere kant van Nazareth moet rijden voor onze maandelijkse boodschappen, scheelt het me zo een uur in reistijd. Ik stap de auto in net voor zonsondergang wanneer de Iftar-maaltijd begint en de straten leeg zijn. Ook in de supermarkt zijn er relatief weinig mensen waardoor ik zonder oponthoud mijn boodschappen kan doen. Via de luidspreker krijg ik elke tien minuten de wens ‘Ramadan Kariem’ (oftewel ‘een overvloedige Ramadan’) te horen, samen met de speciale aanbiedingen voor deze tijd van het jaar. Tijdens het afrekenen zie ik de kassières om de beurt pauze nemen waarbij ze een heerlijke maaltijd van hun leidingg..

