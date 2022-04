Rotterdam is de stad van breken en bouwen, dat krijgt soms obsessieve trekjes

‘Wat heb ik daar als tiener vaak gestaan zeg. Het was de gewoonte dat ik altijd de spiegel rechts nam.’ Zo schrijft Hamza Oulad Abdelah (34) op Twitter bij een opvallende foto, van de kaalgeslagen zijmuur van een slooppand. In Rotterdam wordt de Tweebosbuurt gesloopt. Zo ook Hamza’s jeugdhuis, plek van een gelukkige kindertijd.

Hij is geboren en getogen in Rotterdam. Op een kale zijmuur hangen nog wat badkamertegels, een flard wasbak en twee spiegels. Hamza poetste altijd zijn tanden voor de rechterspiegel. We spreken af, aan de Hilledijk. Waar hangt zijn badkamer? ‘Net weg, mijn ouderlijk huis is al tegen de vlakte.’ Hij woonde tot voor kort zelf verderop in dezelfde straat. ‘Om me heen vertrok de een na de ander, ik bleef over.’&n..