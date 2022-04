De Nederlandse paus Adrianus VI deugde dus werkelijk

Een van de meest tragische figuren in de kerkgeschiedenis is de in 1522 gekozen Nederlandse paus Adrianus VI. Deze maand wordt de keuze voor hem als paus in Rome herdacht. Geboren als zoon van een welgestelde timmerman, ontviel zijn moeder hem al snel. Zijn familie woonde in een stenen huis aan de Oude Gracht in Utrecht. Waar hij precies schoolgegaan was, is moeilijk vast te stellen. Maar het is evident dat de geest van de laatmiddeleeuwse hervormingsbeweging van de Moderne Devotie vaardig over hem werd. Steeds vroeg hij zijn gehoor stil te staan bij de innerlijke drijfveren, of hij nu hoogleraar in Leuven was, opvoeder van de toekomstige keizer Karel V, zaakwaarnemer van de keizer in Spanje, kardinaal, of paus.

