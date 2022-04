Alleen op pad gaan is heerlijk, ook voor de thuisblijvers

Alleen op reis gaan, wordt steeds normaler. Ik ben geen globetrotter maar alleen op pad gaan, doe ik al heel lang. Tijdens mijn vrijgezellenbestaan ging ik alleen naar conferenties of bezinningsweekenden. Niet om vrienden te maken maar omdat een thema me aantrok. Ik ben het blijven doen, ook toen ik een relatie kreeg. Inmiddels ga ik soms alleen een paar dagen naar een bed & breakfast of een klooster om de stilte op te zoeken. In die stilte heb je meer oog voor de dingen en de mensen om je heen en hoor je alles beter. Niet alleen de geluiden om je heen, maar ook je eigen gedachten en Gods stem.

Alleen kunt je alles in je eigen tempo doen. Daarom wandel ik ook graag alleen om stil te staan bij de slootkant om me te verwonderen over bij..