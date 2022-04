Breien in de kerk

Het is al lang geleden, maar ik heb de tijd nog meegemaakt dat leerlingen zaten te breien tijdens de lessen. Of te haken. Daar weet ik het verschil niet tussen. Het waren overigens alleen de dames. De heren deden niet mee aan deze vorm van creatieve handvaardigheid.

Volgens de dames konden ze zich beter concentreren op de les als ze ondertussen ook iets met hun handen konden doen. Ik had geen idee of het waar was, maar ik nam aan dat het weleens zo zou kunnen zijn. Vele jaren later kwam ik een verhaal tegen van de Franse arbeidspsychiater Christophe Dejours (2008). Hij vertelde over de opvang van baby’s en peuters in de kinderopvang. Na de middag is het een goede gewoonte dat die kinderen even gaan rusten. Maar het geconcentreerde m..