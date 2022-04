Er gebeuren rare dingen bij de WHO rond abortus, maar het is ‘geen nieuws’

Abortus. Hét onderwerp waar christenen zich druk om maken. Dan maak ik mij liever druk om andere dingen, dacht ik altijd. Maar nu dringt abortus zich alweer op als onderwerp om over te schrijven. Want er gebeuren rare dingen.

Twee weken geleden meldde mijn lijfblad, de Britse tabloid The Daily Mail, iets opmerkelijks. Dat vond ik tenminste. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) – ook die van de pandemie – stelt dat abortus op elk moment tijdens de zwangerschap mogelijk moet zijn. Ze bepleit in haar nieuwe richtlijnen (Abortion Care Guideline 2022) de afschaffing van wetten die abortus beperken: ook de beperking tot een bepaalde termijn van de zwangerschap. In Nederland geldt een termijn van de eerste 24 weken. In Zweden van..