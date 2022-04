Elk jaar rond deze tijd, realiseer ik me weer dat bijna alles me gegeven is. En dat is nog een understatement, want dat ‘bijna’ kan ik net zo goed weglaten. ‘Je hebt er toch hard voor gewerkt’, zegt iemand dan. ‘Je onderneemt van alles, me dunkt, dan heb je het wel verdiend.’ Maar dat is dus nooit zo, het is nooit verdiend. Ik heb mezelf niet geboren doen worden, ik heb mijzelf niet in elkaar gekleid, ik heb mijn liefdevolle ouders niet bedacht en mijn opvoeding. Ik heb mezelf de leerschool van het leven niet gegeven, sterker nog; ik heb die leerschool geregeld naar de hel verwenst. Als ik ergens ben gekomen, dan is het tenminste ook óndanks mijzelf. En dankzij zovele anderen. Die ook vaak ergens zijn gekomen, ondanks zichzelf.

Een van de..