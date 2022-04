Dopen in het openbaar: in het koude water van het plaatselijke recreatiemeertje

In 1925 was het Nederlandse gezantschap bij de Paus oorzaak van een kabinetscrisis. SGP-mastodont G.H. Kersten diende een amendement in waardoor dit gezantschap werd gestopt. Toen het amendement werd aangenomen, dienden vier Rooms-Katholieke ministers hun ontslag in en de val van het kabinet Colijn I was een feit. Dit was, voor zover ik weet, de eerste en de laatste keer dat in Nederland een religieuze strijd leidde tot de val van een kabinet.

Het verhaal van Kersten is een historische curiositeit, maar in Israël ligt ook in 2022 een religieus geschil aan de basis van een politieke crisis. De regering van premier Naftali Bennett heeft sinds deze week geen meerderheid meer in de Knesset (het Israëlische parlement). De reden hiervoor is het..