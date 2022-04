Een lang en dus veilig wachtwoord: ‘Hugoisbestgoedmaarhetkanaltijdbeter’

Hugo de Jonge zegt over het versturen van politieke stukken via zijn privémail: ‘Ik dacht vooral: er is een hele hoop werk te doen en hoe kan ik dat het meest praktisch en snel even tot stand brengen.’ Je voelt meteen wat hier aan de hand is. Je hoort een man die voor het landsbelang gaat en die dat via de iCloud met iedereen wil delen. Die zonder zwaailicht op het dak door rood mag, nee móét rijden. ‘Weet u wel wat er op spel staat, meneer agent?’ Kortom, een man die de hele kabinetsperiode het wachtwoord ‘Hugoisdebeste’ wil kunnen gebruiken. Basta. ‘Praktisch’, ‘snel’ en ‘even’. Dat heeft dit land nodig. Wat een weldaad dat deze minister verantwoordelijk is voor huizenbouw.

Zo’n wachtwoord dat verloopt is natuurlijk heel irritant als je..