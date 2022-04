‘Onze Willem is weer vrij’, twittert iemand. Tenzij je familie van hem bent, slaat zo’n bezittelijk voornaamwoord nergens op. De actiegroep met de misleidende naam, geleid door de dansleraar met de misleidende naam, heeft iets van een sekte. Of doe ik nu hetzelfde als zijn club: opruiende etiketjes plakken? Het woord ‘sekte’ zou iemand ertoe kunnen aanzetten om volgelingen te ontvoeren en aan een deprogrammering te onderwerpen.

Ik ben blij dat ‘onze Willem’ weer op vrije voeten is, want je geeft hem en zijn aanhang zomaar een nieuw speeltje om zich druk over te maken, nu de coronabeperkingen voorbij zijn: het martelaarschap! Straks staat Willem E. terecht wegens ‘opruiing’; ik hoop dat de rechter een helder vonnis uitspreekt, met een gron..