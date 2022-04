Ik heb weinig met politiek. Mijn stem gaat naar de persoon van wie mijn man zegt dat het een goeie is en verder past het niet in mijn hoofd. Maar als ik met ons hondje buiten ben, dagdroom ik dat ik een nieuwe partij opricht: de Partij voor Poepvrij Nederland. De echte wereldproblematiek groeit ons finaal boven de pet, maar de PvPN is lekker overzichtelijk en geeft mensen het gevoel dat ze nog ergens controle over hebben, wat me uiteraard steun en stemmen oplevert. Mijn partijprogramma past op een enkel A4’tje: alle poep in Nederland wordt opgeruimd. Ja, ook in het bos, op het strand en bij het plantsoentje voor je huis. Kortom: altijd en overal. Want poep is altijd en overal goor en poep laten liggen is altijd en overal asociaal. Een ho..

