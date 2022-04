‘Houd vol’, is de les van de eend op haar nest. Er komt nieuw leven

Ze is er weer. Ze is ook dit jaar in een oude knotwilg neergestreken. Wie het niet weet, loopt achteloos aan haar voorbij. Haar schutkleur zorgt ervoor dat de eend niet opvalt tussen de uitlopende takken in de knotwilgknot. De Vogelbescherming meldt op haar website dat eenden nesten in de buurt van water maken, onder een struik of in een boomholte. Gemiddeld liggen er 7 tot 11 eieren in dat nest en duurt het 24 tot 32 dagen tot die uitkomen.

Op eend.net staat dat in de laatste fase van het broeden de kuikens vanuit hun eierschaal met elkaar communiceren. Zo komen ze bijna gelijktijdig allemaal uit. ‘Zo is het eendeneieren uitbroeden door de natuur zorgvuld..