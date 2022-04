‘Is de heilige God niet verhardend, verdovend, verblindend werkzaam, zodat de evangeliewoorden afketsen op ijskoude harten en dezen zich - ijzingwekkend - nog meer verharden?’ Deze vraag van de gereformeerde theoloog B. Wentsel, twintig jaar geleden opgetekend, schoot door mijn hoofd na het nieuwste SCP-rapport over ontkerkelijking. Ons land lijkt massaal ingeënt tegen het evangelie.

En wat doen wij? Terug naar het oude normaal. Dat merk ik nu ik ben beland in een opleving aan christelijke bezinnningsbijeenkomsten, conferenties en congressen. In coronatijd was dat opgedroogd en volgens mij hebben we hieraan weinig gemist. Terugkijkend op de afgelopen 25 jaar heb ik geen idee hoeveel bezinning ik heb bijgewoond. Voor de NPV, in SGP-verband..