In Hengelo hebben ze iets goed begrepen: herstel begint met erkenning

Bij de Onze Lieve Vrouwekerk in Hengelo (O.) werd deze week precies tien jaar geleden, op Tweede Paasdag 9 april, een ‘monument voor het seksueel misbruikte kind’ onthuld. Dat gebeurde door de maker, kunstenaar Frans Houben, in het bijzijn van kardinaal Wim Eijk en de plaatselijke pastoor Koos Smits. Glazenier Houben is zelf slachtoffer van misbruik in een katholiek jongensinternaat.

Aan de onthulling ging een berouwvolle gebedsviering in de kerk vooraf, waarin de kardinaal de misbruikdaders scherp toesprak. Hij miste vaak oprecht berouw en zag bij hen een neiging tot bagatelliseren.

Het monument viel op door de kinderlijke onschuld ervan, met kinderfiguren en een hondje, in felle kleuren afgezet tegen een grijze Maria-figuur op de ac..