Idealistisch buitenlands beleid begint met de eigen veiligheid

Midden in de huidige Oekraïnecrisis dacht ik terug aan een preek van lang geleden en die me aansprak. De preek ging over de bekende woorden uit Prediker: ‘Wees niet al te rechtvaardig ... Waarom zou u uzelf verwoesten?’ De voorganger legde deze uitspraak uit als een waarschuwing niet te doen alsof de hemel al op aarde is gekomen. Want, zei hij, we hebben nog te maken met een gebroken werkelijkheid. Probeer daarom niet altijd altijd ten koste van alles het kwade te herstellen. Je kunt geen ijzer met handen breken. Je zou er zelf aan ten onder gaan.

Het verband met Oekraïne ligt voor de hand. We kijken met afgrijzen naar wat Poetin onschuldige burgers aandoet. We roepen om harde actie om hem te stoppen. We voelen mee met Zelensky, die zich ..