De roerige jaren zestig en de kerken: een verscheurd gevoel

We staan voor een oud model televisie. In zwart-wit verschijnt bisschop Bekkers in beeld. Hij zit achter een bureau en spreekt plechtig: ‘De spreiding van de geboorte is binnen de verantwoordelijkheid van de mens komen te liggen.’ Het is een historische uitzending, van 21 maart 1963. De anticonceptiepil was net op de markt gekomen en een rooms-katholieke bisschop stelt zowaar dat geboorteregeling ‘een normaal deel uit gaat maken van de totale opdracht die de gehuwden hebben ontvangen’. Mooi en indrukwekkend.

De beelden zijn te zien in Museum Catharijneconvent in Utrecht, op de tentoonstelling Van God los, over de onstuimige jaren zestig. ‘Ik herinner me die uitzending nog precies’, zegt de vrouw die naast mij staat te kijken naar Bekkers...