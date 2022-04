Glowen deed ik niet meer echt, maar de Parijzenaren, die glowden speciaal voor mij

Ik, zwangere moeke, liet mijn twee peuters achter bij hun vader die tevens mijn man is en Job heet, en ging naar Parijs. Over drie maanden ga ik ons derde kind op de wereld zetten en zogen. Ik zag de hormonale bubbel alweer aankomen.

Daarvoor nog de hort op gaan was me tijdens mijn vorige zwangerschap goed bevallen. Toen ging ik met Job in mijn 34e week ook naar Parijs. Het enige nadeel: Lopen. Als ik het al deed, schreed ik als een oud wijfje voort, met kleine stapjes en gepuf. Meestal wilde ik met de taxi.

Maar met 24 weken zit je in de bloei van je zwangerschap zeggen ze. Je haar glanst, je nagels zijn sterk, de baby is nog niet topzwaar, al het zware werk om de basis voor het kind te leggen is verzet. Je hebt de glow.

Dus wij om half ze..