Vrouwen hebben net zoveel humor-potentie als mannen

‘Wat fijn om eindelijk eens een vrouw met humor te ontmoeten’, zei de leuke man. Ik voelde me gevleid: een man die vaststelde dat ik humor had! Dan moest het wel waar zijn!

Tot ik me realiseerde hoe belachelijk het eigenlijk is om een vrouw met humor als een uitzondering te beschouwen. Alsof het aangeboren is dat vrouwen minder gevoel voor humor hebben dan mannen! (Check het verontwaardigde uitroepteken ook!)

Toch betrap ik mezelf er ook geregeld op, dat ik mij bij vrouwen wat meer inhoud dan bij mannen als het om humor gaat. Dat ik me afvraag of ik dat ene grapje wel kan maken of dat ik dan te aanstootgevend of te schaamteloos of te aanwezig ben.

Bij mannen heb ik wat dat betreft weinig last van terughoudendheid. Ik vind het altijd een fee..