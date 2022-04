Vrijgemaakt is een voltooid deelwoord, en de krant moet steeds weer hervormd worden

Het ND, in de vorige eeuw opgericht als ‘vrijgemaakte’ krant, krijgt een hoofdredacteur die lid is van een ‘hervormde’ wijkgemeente (ook een naam die aan vergetelheid en herstel is prijsgegeven). Deze week ontmoetten de komende en gaande chef-journalist elkaar, voor de tweede keer in tien jaar.

Op 28 juni 2012 ontmoette ik de man die bijna tien jaar later tot hoofdredacteur van deze krant zou worden benoemd. Maar dat wisten we toen nog niet. Ik wist nog niet eens dat ik het eerst zelf mocht worden, een half jaar later. Op een Haags terras belandden we na een bezoek aan het Vredespaleis aan één tafeltje, door wat men bij misverstand wel ‘het toeval’ noemt: omdat we bevriend zijn met twee zussen, hij met de ene en ik met de tweede.

