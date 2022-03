Sneeuw is manna voor de geest en gratis geheimzinnigheid, het brengt glans in de ogen

Sneeuw. Er ligt vergeving op de daken. Zo schreef een dichter, Willem Barnard (1920-2010) in de vorige eeuw. Ineens is het er weer, een kanteling in de hogere luchtlagen, een koude luchtstroom uit het vriesvak van de planeet, die het schoolbord vol kwellende vragen schoonveegt. Heerlijk. Al is het maar één dag, dat is al veel.

Deze eerste neerslag na vier weken droogte roept weer vragen op over het klimaat, maar dat mogen we nu even loslaten. Als een heel land overnacht kan verdwijnen in sneeuw zoals een brief verdwijnt in een witte enveloppe, mag dat. Sneeuw stelt de wereld tijdelijk buiten gebruik. Sneeuw is een remise en tegelijk een nieuw begin.

Sneeuw is een knock-out, maar in de categorie vederlichtgewicht. Een kilo sneeu..