Met de oorlog in Oekraïne staat de inrichting van de wereldorde op het spel

Hoe volg je een oorlog? Hoe volg je deze oorlog? In het begin bemerkte ik een bizar soort spanning, zoals bij een voetbalwedstrijd. Twee partijen bevechten elkaar, de een scoort, de ander scoort, je bent ‘voor’ de een en ‘tegen’ de ander, en na een korte tijd is het over en is er een winnaar. Daarna is het tijd voor interpretatie: dat het aanvallende voetbal, de Hollandse school, toch weer gewonnen heeft, dat voetbal toch uiteindelijk een spel is van stug verdedigen, de Italianen kunnen dat gewoon beter, et cetera. En de hamvraag: wat betekent dit voor de toekomst van het voetbal?

Veldslagen in het verleden verliepen vaak zo. De Slag bij Nieuwpoort en de Slag bij Waterloo duurden, na wat inleidende schermutselingen, al met al maar e..