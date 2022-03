Een wonderlijk advies bij de Intratuin: ga die planten maar uit het weiland halen

Online tuinplanten bestellen is een spannende bezigheid. Dat wil zeggen: als je je de route van een doos probeert voor te stellen, dan zie je die plant eerder als compost dan als levend wezen arriveren. Toch kan het verrassend goed aflopen. De kaschef van de Hortus Botanicus in Leiden, Rogier van Vugt, vertelde dat hij een paar cactussen had besteld in het buitenland. Met de bezorging was het niet helemaal goed gegaan en het pakket kwam pas na drie (!) maanden aan. Dan maak je toch met enige vrees de doos open. Maar het viel alles mee. Van Vugt maakte er een leuke uitpakvideo van op Instagram. De meeste plantjes hadden het overleefd.

Spannend werd het afgelopen week ook bij mij thuis toen er een doos met plantjes werd afgeleverd, waarbij ..