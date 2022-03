Will Smith treedt in de voetsporen van Sint Nicolaas. De bisschop uit de vierde eeuw stond – volgens de overlevering – tijdens het Concilie van Nicea op en sloeg de ketter Arius vol in het gezicht. Er wordt zeventien eeuwen later nog over gepraat. Will Smith is een acteur; zijn vrouw heet Jada. Maandagavond bij de Oscar-uitreiking maakte presentator Chris Rock een grap over haar kale hoofd; zij lijdt door een huidziekte aan haaruitval. Will stiefelde het podium op en sloeg hem stevig op de linkerwang.

Verontwaardiging kan heilig zijn en de neiging iemand voor z’n kop te slaan begrijpelijk. Ik doe zoiets niet gauw. Misschien omdat ik geloof dat geweld geen oplossing is, maar vooral omdat ik niet durf. Ik zou, inwendig trillend, hebben zitt..