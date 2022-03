De hardnekkigheid van racisme lokt het woke denken uit

Radio 1 spreekt al van de ‘iconische oorvijg’ van acteur Will Smith. Het gaat natuurlijk over de klap die hij uitdeelde tijdens de Oscaruitreiking, het oersaaie hoogfeest van Hollywood.

Will Smith sloeg met de vlakke hand op het gezicht van comedian Chris Rock. Want Rock had een grap gemaakt over het afgeschoren haar van Jade Pinkett, de echtgenote van Will Smith. En dat terwijl Jade Pinkett de ziekte alopecia heeft, met haaruitval als kenmerk.

Het is een rotgrap. En een rotklap. Ze ontsieren elk podium. Kennelijk kan er veel meer over worden gezegd. Want sinds de nacht van zondag op maandag – toen het prijzenfestijn plaatsvond – spreken mensen en media erover. Wat was fout, fouter of het foutst? Van Op1 tot Jinek, van he..