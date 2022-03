Muziek: het wonder dat bij uitstek verbindt over grenzen, talen, culturen en tijden heen

Er was een concert! Een verademing, na een cultureel hongerdieet van twee jaar: op een lente-avond weer naar de oude dorpskerk fietsen. Deze zachte avond heeft de glans van ‘we mogen weer’.

In heel Nederland, korenland bij uitstek, moet het nu ritselen van de voorpret. Mijn rol is die van wettig aangetrouwd luisteraar: naast mij zit een sopraan, ik noem geen namen, zich te verbijten en schorre post-coronablafgeluiden te smoren in haar sjaal. Het virus sloeg ons huis niet over, al pakte het mild uit. ‘Twee jaar geen uitvoeringen en dan op de valreep dit!’ Het is echt jammer.

Het oratoriumkoor Excelsior in Ede onder leiding van dirigent Gerben Budding geeft normaliter twee uitvoeringen per jaar. Op het programma staan Die Sieben Let..