Frederik maakt op zijn eigen manier werk van de verkiezingen

Frederik komt uit een gegoede familie. Zijn vader was notaris en zijn moeder was politiek zeer actief. Al vroeg nam hij de taal van zijn ouders over. Maar de woorden begreep hij vaak niet. De reguliere basisschool maakte hij niet af. Hij werd vaak gepest en daarnaast overschat door zijn taalgebruik.

Frederik woont begeleid zelfstandig en maakt graag een praatje met mensen op straat. Maar hoe moet je mensen begrijpen? Daarom deelt hij mensen in. Iemand met een A aan het eind van de achternaam komt uit Friesland. Ik ben dus een Fries. Dat is in mijn voordeel, want volgens Frederik zijn Friezen aardig en niet zo gehaast.

Dat ik in de Randstad woon, maakt niet uit: ik ben een Fries en dus minder gehaast. Frederik neemt dan ook alle..