En zo grijp ik weer naar de knuppel in plaats van de knuffel

Het is 1984. Zesde klas van de lagere school. De vooravond van het gele koffertje met de bijbehorende reorganisatie en naamswijzigingen als ‘achtste groep’ en ‘basisschool’. Waar de directeur nog de hoofdmeester is en tevens mijn meester van de zesde klas. Met slechts één uitgeroosterde middag per week voor hoofdmeestertaken.

In mijn herinnering breng ik heel wat uurtjes door op de gang. Vergezeld van mijn taalboek met het dictee van de week. Twaalf nieuwe woorden in een context van twaalf zinnen. Zes keer overschrijven. Erg creatief zijn die straffen niet. Doorgaans onderga ik het gelaten. Inleveren en weer door. Het meest ben ik te raken als mijn gymles me wordt ontnomen, het heerlijkste moment van de week. Dat maakt me verschrikkelijk ..