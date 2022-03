Iedereen heeft het over zingeving, maar dat is echt wat anders dan geloof

Zingeving. Iedereen heeft het erover, maar het is een ongrijpbaar woord. Ik heb er weinig mee op. Het wordt mij te graag als een synoniem voor ‘geloven’ gebruikt. Daar komen misverstanden van.

Mensen hebben behoefte aan zingeving, dat is wel zeker. Daarvoor kunnen ze in de praktijk – in toenemende mate – op verschillende plekken terecht. ‘De kerken in Nederland zijn een van de vele aanbieders van zingeving geworden’, zei religieonderzoeker Ton Bernts in 2019 in het ND.

Zingeving is een duiding van wat geloof en kerk te bieden hebben. Je kunt het begrip gebruiken om religie op een seculiere, wetenschappelijke wijze te onderzoeken. Niets mis mee. Maar het woord zingeving dringt zich overal op. Zo is het gebruik ervan eind vorige e..