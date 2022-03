Zalig de vredestichters, kinderen van God, jullie zijn hard nodig

‘Als ik vlucht, dan niet naar het Westen, niet naar Europa’, zegt ze met overtuiging. Op de keukentafel liggen haar paspoorten klaar. Vannacht nog stond ze trillend aan het raam om te kijken of het was begonnen, maar het was een winkelier die een explosief had geplaatst bij een andere winkelier. Er volgden geen raketten, meerdere ontploffingen. Het was toch geen oorlog, vandaag nog niet. Morgen kan het anders zijn. Als de zon opkomt, hoor je de islamitische gebedsoproep, gevolgd door een koor van beierende kerkklokken. In Sarajevo weten ze dat het niets zegt als je het je niet kunt voorstellen. Oorlog is er opeens.

Ik was afgelopen week in Bosnië om tijd door te brengen met mensen onderweg, ook wel vluchtelingen of migranten genoemd. Zij ..