Waarom lees ik moeilijke boeken met zinnen van drie bladzijden lang?

Ik lees een moeilijk leesbaar boek. Elke avond kruip ik door een bladzijde of tien en dat is me al bijna te veel. Het is Oorlog en oorlog van de Hongaar László Krasznahorkai. Slavische literatuur dus. Zinnen van drie bladzijden lang met hier en daar een puntkomma. Over een man die vreest dat zijn hoofd van zijn lijf zal vallen. Over een boek met vier engelen die in de wereldgeschiedenis op zoek gaan naar vrede, maar overal oorlog aantreffen. Oorlog en oorlog. Niet echt de Happinez, zeg maar.

Het intrigerende is dat in die tien korte bladzijden elke keer iets zit wat beklijft. Het woelt in me, maakt onrustig, maar met een belofte van inzicht.

‘Waarom lees ik dit?’, denk ik soms met een zucht. Is het leven niet veel te kort om m..