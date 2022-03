De uittocht uit de kerk heeft nou niet zo heel veel vroomheid de wereld in gebracht

De afgelopen weken herlas ik de romans van Chaim Potok over de joods-orthodoxe kunstenaar Asjer Lev. Terugkeren naar een vertrouwde wereld helpt je geest tot rust te brengen. Troostlezen. Potok schetst de chassidische wereld in New York zoals Van de Hulst dat in zijn kinderboeken deed met de protestantse. Ondanks alle regels is die orthodoxe wereld een warme wereld.

Door de oorlog en pogroms gekwetste ouders dragen liefdevol zorg voor hun kinderen, de rebbe waakt in al zijn wijsheid over het heil van de gemeenschap. Asjer Lev, met zijn drang naar het kunstenaarschap, komt in conflict met zijn chassidische ouders en die gemeenschap. Het conflict raakt hem tot in zijn ziel. Wie liefheeft lijdt. Het valt niet altijd mee je verbonden te..