Wij fietsten zo langzaam dat we moesten slingeren om niet te vallen

Weet je wat een vermoeiend woord is? Bijpraten. Bijpraten is zoiets als aan de keukentafel zitten met een leeg notitieboek en een kop koffie, om een jaar dagboekhouding in te inhalen. Of externe schijven met oude foto’s uit je kantoor graven, omdat je zes jaar achterloopt met de fotoalbums. Bijpraten is een symbool voor te weinig tijd. En het is precies bijpraten waaraan ik heel veel tijd besteed als ik de deur uit ga.

Ik mis de jaren voordat ik volwassen werd. Toen ‘mijn vrienden alle dagelijkse details van mijn leven kenden en ik alle dagelijkse details van dat van hen’, zoals Rupi Kaur dat zegt in haar gedicht friendship nostalgia. Ik wist wanneer mijn middelbareschoolvriendin Dieneke ’s avonds bami ging eten en dat haar moede..