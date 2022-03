Pleidooi voor psalmen

Tweemaal ben ik met een pistool op mijn hoofd beroofd, eenmaal werd er bij mij ingebroken. Over grensoverschrijdend gedrag gesproken! De datum van de inbraak staat in mijn geheugen gegrift als een tattoo van Henk Schiffmacher: 26 mei 1995, mijn verjaardag die ik niet vierde omdat ik die dag een radioportret monteerde van Frank Rijkaard die zijn laatste wedstrijd voor Ajax speelde. Behalve bovengenoemde ‘grensoverschrijdingen’ moest ook de Amsterdamse brandweer eenmaal uitrukken vanwege een uitslaande brand op mijn zolderkamer, waar ik toen een Poolse student onderdak bood. Ik was zelf niet thuis.

Het is allemaal klein bier vergeleken met wat de bevolking in steden als Marioepol, Charkiv, Kyiv en noem alle andere lette..