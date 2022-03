Als zelfs de dode Lazarus nieuw leven kreeg, dan is er ook hoop en toekomst voor de schepping

De meeste Nederlanders geloven niet meer in God. Ik heb het nog niet gelezen of hier, aan de Rijn, scharrelen twee dames in ruimvallende gewaden voorbij, met grote trommels. Ze hurken aan de oever en geven een monotoon gedreun ten beste: de terugkeer van natuurgodsdienst naar onze rivierdelta. Een paar rivierkribben verderop werpen enkele buitenzwemmers zich pardoes de lorren van het lijf, kennelijk overmand door paradijsverlangen. Ze gaan naakt te water, net als de doperse volgelingen van Jan van Münster in de zestiende eeuw. Ik krijg nu dringend behoefte aan een degelijke christelijke scheepsnaam, maar alleen de Carlijn uit Zwolle en de Zalmvisser uit Werkendam schuiven langs.

Als mens heb je het nodig om even niet te piekeren

