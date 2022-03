Bidden voor vrede - van de hemel naar de aarde, en weer terug

Vorige week fietste ik op de rode brug vanaf Hattem over de IJssel naar Zwolle. Het was nog vroeg, boven het water lag een laagje mist en de vogels floten vol verwachting. Het beloofde een mooie dag te worden. Een goed moment om te bidden. Ik stond op het punt God te vragen zo snel mogelijk een einde te maken aan alle ellende in Oekraïne en de rest van de wereld maar ik kreeg het niet over mijn lippen. Een andere vraag drong zich aan mij op. Wat als een einde betekent dat er een nieuwe aarde komt en er voor die tijd geen vrede meer aanbreekt? En wat als dat de beste oplossing is?

van de hemel naar de aarde

