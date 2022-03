We hebben lelijke dingen nodig om onze welvaart op peil te houden

Tijdens een wandeling door Zuid-Beveland zegt een bewoner van Nisse dat hij het natuurlijk niet leuk vindt dat ze een hoogspanningsmast achter zijn huis neerzetten. Maar ja, dat zegt iedereen natuurlijk, merkt hij droogjes op. Ik vond dat wel heel erg nuchter. Met zulke Nederlanders zijn we binnen een paar jaar niet meer afhankelijk van de Russen, want: hoezo bezwaren tegen windmolens of wat voor palen dan ook. Hij woont er prachtig en rond zijn huis was alles mooi groen. Tot dat moment.

Hoe je het ook wendt of keert: zo’n mast is per definitie lelijk. We hebben blijkbaar lelijke dingen nodig om onze welvaart op peil te houden, zelfs als het om groene energie gaat. Want in Zuid-Beveland komt hier de windenergie aan land die voor de ..