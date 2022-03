Opeens zijn de pinautomaten in geen velden of wegen meer te bekennen

Onze glazenwasser wil graag contant betaald worden, laat hij weten. Prima, doen we. Op de dag van zijn verschijning ga ik ’s ochtends wel ergens wat geld uit de muur halen - iets wat ik eigenlijk zelden meer doe. Het leven bestaat inmiddels immers volledig uit tikkies uitdelen en ontvangen en vaak contactloos betalen. Ik constateer het slechts als gegeven, want wees gerust: ik geloof absoluut niet in The Great Reset. Ik heb volledige vrede met het einde van de eens zo moderne techniek - al is het jammer dat ik de maaltijdbezorger niet spontaan een fooi kan geven, gewoon omdat ik geen stuiver contant geld op zak heb.

Goedgemutst ga ik die ochtend op weg. Maar de altijd trouwe flappentapper verderop in mijn straat is er niet meer. Een..