De reclamecampagne voor de Floriade 2022 in Almere is van start gegaan. Het imago van de geldverslindende tuinbouwtentoonstelling schiet nog tekort.

De groene stad staat dit keer centraal. Het reclamespotje voor het evenement laat volgens de opdrachtgevers zien ‘dat het leven in een groene stad het goede leven is, ook wel: Het Groene Leven. Een leven vol gezondheid, comfort, geluk, energie en plezier.’ En, houd u vast: ‘De bron van dit groene leven is Floriade.’ Groen is dus het sleutelwoord. Maar hoe ecologisch verantwoord kun je het prestige-evenement nog noemen? Ja, het wordt om de tien jaar georganiseerd, maar moet dat altijd zo blijven?

