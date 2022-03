Kwetsbare liedjes van jonge, eigenzinnige vrouwelijke artiesten

Er lijkt al een paar jaar een nieuwe wind door de Nederlandse popmuziek te waaien. Naast alle mannelijke jonge rappers winnen jonge, eigenzinnige, vrouwelijke artiesten aan terrein in de nederpop. Het ene na het andere breekbare, venijnige of melancholische liedje van deze twintigers verschijnt, al dan niet via TikTok, in de Nederlandse hitlijsten. Eén van deze dames reist voor Nederland naar het Eurovisie Songfestival. Het is S10, ofwel Stien den Hollander, die met het nummer De diepte inmiddels de top 3 van de Nederlandse hitlijsten is binnengestormd. S10 beschrijft haar song De diepte als een liefdesbrief aan je eigen verdriet. Ze is niet de enige jongedame die de gevoelige snaar weet te raken. We luisteren al maande..

