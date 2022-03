Gestuntel onder de choepa: waarom kun je in Israël geen burgerlijk huwelijk sluiten?

Mijn Israëlische man heet Moshe. De Jan of Klaas onder de Hebreeuwse namen. Als keurige burger deed hij dienst in het leger en draagt hij zijn belastingcentjes af. Alles in kannen en kruiken, totdat hij mij leerde kennen en met mij wilde trouwen.

De halacha, de joods-religieuze wet, geeft voorschriften over het sluiten en ontbinden van huwelijken. Dat heeft behoorlijke gevolgen, omdat religie en staat niet bepaald gescheiden zijn in Israël. Zo schrijft het Israëlische familierecht voor dat een huwelijk alleen voltrokken kan worden via een beperkt aantal erkende religieuze instanties en is er geen voorziening voor een burgerlijk huwelijk. Joden trouwen met joden, moslims met moslims en christenen met christenen. Als je niet onder één..