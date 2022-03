Piet Paulusma was een cultfiguur, maar voor mij is Gerrit Hiemstra de stoerste weerman

‘Piet Paulusma, misschien wel de bekendste weerman van Nederland’, hoorde ik op Radio 1. Met een dodelijke toevoeging: ‘of in ieder geval de bekendste Friese weerman.’

Paulusma was een cultfiguur die het weer presenteerde als geen ander. En deze vrolijke Fries is veel te jong gestorven. Maar dat is ook weer geen reden om de stoerste Friese meteoroloog helemaal te vergeten. Want laten we wel wezen, Gerrit Hiemstra is een held.

Hiemstra zet klimaatwetenschap op de kaart en kreeg voor zijn consistente boodschap t..