Juist de kleinere dorpen in ons land hebben openbaar vervoer hard nodig

Het is stil in Harskamp op de Veluwe. Er heerst rust, de rust van het gewone, niet onaardige dorp. Je hoort er de mussen en soms een landbouwvoertuig. En daarna weer de mussen.

Op zondagen komt daar nog het geluid bij van Engelse preken, dat is in de Hervormde kerk. Althans, een samenvatting van de preek: gastvrij gebaar voor de vluchtelingen. Je ziet ze in dit dorp geregeld bij de bushalte staan, de Oekraïeners. Vanaf hun opvanglocatie, de kazerne in deze legerplaats, moeten ze anderhalve kilometer lopen naar de bushalte. Daarvandaan vertrekt één keer per uur een bus.

Alle openbaar vervoer in Gelderland, Overijssel en Flevoland wordt nu gerund door Keolis, een Frans bedrijf. De naam ‘RRReis’ op de bussen is gekozen door de pro..